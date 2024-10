Die Symrise-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Rückgang, wobei der Kurs auf 121,05 Euro fiel. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,22 Euro je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das 52-Wochen-Hoch von 125,00 Euro, erreicht am 1. Oktober 2024, liegt nur knapp über dem derzeitigen Kursniveau und deutet auf weiteres Potenzial hin.

Ausblick und Experteneinschätzungen

Experten sehen den fairen Wert der Symrise-Aktie im Durchschnitt bei 120,11 Euro, was nahe am aktuellen Kurs liegt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 3,30 Euro erwartet. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 5. März 2025 veröffentlicht und könnten neue Impulse für den Aktienkurs liefern. Trotz kurzfristiger Schwankungen bleibt die Symrise-Aktie aufgrund ihrer soliden Fundamentaldaten für Anleger interessant.

