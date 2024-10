Unterföhring (ots) -- Die neue HBO-Comedy-Serie "The Franchise" startet am 6. Dezember exklusiv auf Sky und dem Streamingservice WOW- Comedy-Serie von Sam Mendes und Jon Brown mit Himesh Patel, Daniel Brühl, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Isaac Powell und Aya CashUnterföhring, 4. Oktober 2024 - Die Comedy-Serie "The Franchise" startet am 6. Dezember auf Sky und beim Streaming-Dienst WOW. In der achtteiligen Serie findet sich ein hoffnungsfrohes Team - unter anderem dargestellt von Himesh Patel und Daniel Brühl - gefangen in der dysfunktionalen, unsinnigen und fröhlichen Höllenwelt der Franchise-Superheldenfilme.Über "The Franchise""The Franchise" folgt der Crew eines ungeliebten Franchise-Films und zeigt, wie sie um ihren Platz in einem wilden und widerspenstigen Filmuniversum kämpft. Die Comedy-Serie beleuchtet das geheime Chaos in der Welt der Superhelden-Filme und stellt die Frage: Wie genau wird die Kinowurst gemacht? Denn jeder F*ck-up hat eine Ursprungsgeschichte.Zu den Darstellern zählen Himesh Patel als Daniel, Aya Cash als Anita, Jessica Hynes als Steph, Billy Magnussen als Adam, Lolly Adefope als Dag, Darren Goldstein als Pat, und Isaac Powell als Bryson. Zu den wiederkehrenden Gaststars gehören Richard E. Grant als Peter und Daniel Brühl als Eric.Executive Producer sind Sam Mendes, Pippa Harris, Nicolas Brown und Julie Pastor für Neal Street Productions; Armando Iannucci für Dundee Productions; sowie Jon Brown und Jim Kleverweis. Der Pilotfilm wurde von Sam Mendes inszeniert und von Jon Brown geschrieben, der auch als Showrunner fungiert.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.de.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Sky Deutschland:Thomas SchöffnerContent PRTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5878850