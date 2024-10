Die Deutsche Lufthansa-Aktie verzeichnete am Freitag leichte Kursgewinne trotz technischer Probleme am Frankfurter Flughafen. Im XETRA-Handel stieg das Papier um 0,5 Prozent auf 6,16 Euro. Die Flugsicherung meldete eine Störung im Datenaustausch, die zu erheblichen Verzögerungen und Flugausfällen führte. Trotz dieser operativen Herausforderungen blieb die Aktie relativ stabil, was auf das Vertrauen der Anleger in die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens hindeutet.

Finanzielle Aussichten und Analystenmeinungen

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,846 Euro je Aktie für die Lufthansa. Die Dividendenausschüttung wird voraussichtlich 0,233 Euro betragen, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 7,19 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzanstieg auf 10,01 Milliarden Euro, obwohl der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahr sank.

