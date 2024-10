Die BVB-Aktie verzeichnete am Freitagmorgen einen Rückgang von 1,1 Prozent auf 3,65 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigt der Verein positive Entwicklungen. Der Umsatz im letzten Quartal stieg um beeindruckende 61,05 Prozent auf 154,41 Millionen Euro, verglichen mit dem Vorjahreswert von 95,88 Millionen Euro. Zudem konnte der Verlust je Aktie von -0,14 EUR im Vorjahr auf -0,04 EUR reduziert werden. Analysten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Gewinn von 0,137 EUR je Aktie.

Sportliche Erfolge und Zukunftsaussichten

Auf sportlicher Ebene konnte der BVB einen wichtigen Sieg in der Champions League gegen Celtic verbuchen, was sich positiv auf die Aktie auswirkte. Zudem verlängerte Nationalspieler Julian Ryerson seinen Vertrag bis 2028, was die langfristige Planung des Vereins unterstreicht. Die Dividendenerwartung für das kommende Jahr liegt bei 0,073 EUR, während Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR prognostizieren. Diese Faktoren könnten in Zukunft zu einer Erholung des Aktienkurses beitragen.

