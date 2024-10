Die EON SE-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen leichten Kursanstieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr notierte das Papier mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 13,02 EUR. Das Tageshoch wurde bei 13,05 EUR markiert, während das bisherige Jahreshoch vom 17. September bei 13,82 EUR liegt. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR an.

BlackRock erhöht Beteiligung

Unterdessen wurde bekannt, dass der Vermögensverwalter BlackRock seine Beteiligung an EON aufgestockt hat. Nach einer Umstrukturierung hält BlackRock nun 5,08 Prozent der Stimmrechte direkt und weitere 0,07 Prozent über Finanzinstrumente. Diese Entwicklung könnte das Vertrauen der Investoren in den Energieversorger stärken und sich positiv auf den Aktienkurs auswirken.

[...]

