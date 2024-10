Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Anstieg von 2,5 Prozent und schloss bei 40,13 Euro. Trotz einer kürzlich erfolgten Underweight-Einstufung durch Barclays Capital zeigte sich das Wertpapier robust. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 40,24 Euro, was das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen unterstreicht. Mit einem Handelsvolumen von über 409.000 Aktien war die Nachfrage beachtlich.

Zukunftsaussichten und Dividendenprognose

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 3,06 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2,56 Euro) darstellt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 14,77 Euro erwartet. Die nächste Quartalsbilanz wird voraussichtlich am 13. November 2024 veröffentlicht und dürfte weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

