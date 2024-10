Die Henkel vz-Aktie verzeichnete am Dienstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 81,48 EUR, was einem Rückgang von 0,2 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf schwankte der Kurs zwischen 80,98 EUR und 81,50 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 66,44 EUR, das am 21. Oktober 2023 erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 1,97 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 83,20 EUR, was auf ein moderates Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Gesamtjahr 2024 gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 5,34 EUR aus, was die solide Position des Unternehmens unterstreicht.

