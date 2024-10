Die Scout24-Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Kursgewinne im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 77,70 Euro, was einem Plus von 0,1 Prozent entsprach. Das Tageshoch wurde bei 77,85 Euro markiert, während der Handelstag bei 77,35 Euro begann. Das 52-Wochen-Hoch von 79,35 Euro, erreicht am 1. Oktober, ist nur knapp 2 Prozent vom aktuellen Kurs entfernt.

Veränderungen in der Aktionärsstruktur

Unterdessen gab es Bewegung in der Aktionärsstruktur von Scout24. Der Vermögensverwalter BlackRock meldete eine Veränderung seiner Beteiligung. Nach einer Umstrukturierung des Konzerns hält BlackRock nun 5,996 Prozent der Stimmrechte direkt und weitere 0,08 Prozent über Finanzinstrumente. Analysten sehen die Scout24-Aktie weiterhin positiv und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,49 Euro an.

