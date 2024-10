Die Fairfax Financial HoldingsPref I Aktie verzeichnete am 4. Oktober 2024 einen leichten Aufschwung von 0,65% und schloss bei 18,56 CAD. Dieser Anstieg kommt nach einer einmonatigen Schwächephase, in der die Aktie einen Rückgang von 0,91% erlebte. Trotz des jüngsten Kursgewinns bleibt der Wert 3,39% unter seinem 52-Wochen-Hoch, zeigt aber im Jahresvergleich eine beeindruckende Entwicklung von +25,92%.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Für Anleger, die an regelmäßigen Ausschüttungen interessiert sind, bietet die Aktie weiterhin eine attraktive Dividendenrendite. Basierend auf der letzten Dividendenzahlung von 0,8318 CAD pro Aktie und dem aktuellen Kurs errechnet sich eine Rendite von 4,48%. Diese überdurchschnittliche Ausschüttungsquote könnte für einkommensorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, insbesondere angesichts der positiven Kursentwicklung im letzten Jahr.

Anzeige

Fairfax Financial HoldingsPref I-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fairfax Financial HoldingsPref I-Analyse vom 5. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Fairfax Financial HoldingsPref I-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fairfax Financial HoldingsPref I-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fairfax Financial HoldingsPref I: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...