Die Pharma Mar Aktie verzeichnete am 4. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,02% auf 46,95 EUR. Trotz dieses minimalen Zuwachses bleibt die Aktie des spanischen Krebsforschungsunternehmens im Monatsverlauf mit einem Minus von 6,77% belastet. Dennoch zeigt sich im Jahresvergleich eine positive Entwicklung von +49,86%, was das anhaltende Interesse der Investoren an Pharma Mars innovativen Onkologie-Programmen widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 770,9 Millionen EUR bleibt Pharma Mar ein bedeutender Akteur im Pharmasektor. Die aktuelle Dividendenrendite von 1,38% bei einer Dividende von 0,65 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 unterstreicht die Attraktivität des Unternehmens für dividendenorientierte Anleger. Investoren sollten jedoch das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis von 757,93 im Auge behalten, das auf eine möglicherweise überbewertete Aktie hindeuten könnte.

