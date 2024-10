Die Vertiv Holdings Co Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 95,26 EUR (Stand: 04. Oktober 2024) konnte das Papier einen Anstieg von 2,17% gegenüber dem Vortag verbuchen. Besonders beeindruckend ist die Jahresperformance: In den letzten zwölf Monaten legte die Aktie um satte 171,36% zu. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider, die mittlerweile 35,8 Milliarden EUR beträgt.

Dividendenankündigung für 2024

Für Anleger besonders interessant: Vertiv Holdings Co hat für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie angekündigt. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 0,10%. Trotz des starken Kursanstiegs bleibt die Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 39,36 für 2024 im Auge zu behalten.

Vertiv Holdings Co Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...