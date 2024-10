Die Merck KGaA-Aktie verzeichnet in den letzten Tagen leichte Verluste an der Börse. Trotz einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies mit einem Kursziel von 180 Euro notierte die Aktie am Donnerstagnachmittag im XETRA-Handel mit Abschlägen. Die Experten von Jefferies begründeten ihre positive Einschätzung mit den Aussichten im Bereich Process Solutions, behielten aber ihre Einstufung "Buy" bei.

Technische Signale deuten auf Schwäche hin

Aus charttechnischer Sicht gibt es ebenfalls Warnsignale. So hat die Merck-Aktie kürzlich den GD 200 nach unten gekreuzt, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet. Anleger sollten die weitere Kursentwicklung aufmerksam beobachten, um eventuelle Einstiegschancen nicht zu verpassen.

Anzeige

Merck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merck-Analyse vom 5. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Merck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...