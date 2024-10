Die MTU Aero Engines Aktie zeigt in den letzten Tagen eine gemischte Performance. Während der Kurs am Donnerstagmittag noch im grünen Bereich lag, verzeichnete er am Freitagnachmittag leichte Verluste. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung der Aktie positiv, mit einem Zuwachs von beachtlichen 71,69% im Jahresvergleich.

Technische Analyse deutet auf Potenzial hin

Ein wichtiges Chartsignal wurde am 4. Oktober 2024 verzeichnet: Der MACD-Indikator zeigt ein Long-Signal, was auf mögliches weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Anleger sollten jedoch beachten, dass die Aktie mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,94 für 2024 bewertet wird, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist.

Anzeige

MTU Aero Engines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MTU Aero Engines-Analyse vom 5. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten MTU Aero Engines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MTU Aero Engines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...