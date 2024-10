Die TerraCom Limited verzeichnet in den letzten Handelstagen einen leichten Kursrückgang. Am 3. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 0,1255 Euro, was einem Monatsverlust von 0,40% entspricht. Trotz dieser Entwicklung bleibt die Dividendenrendite bemerkenswert hoch. Basierend auf der letzten bekannten Dividende von 0,255 Euro je Aktie und dem aktuellen Kurs ergibt sich eine beeindruckende Rendite von 203,19%.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung von TerraCom beläuft sich derzeit auf 100,5 Millionen Euro. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,39 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,87 für 2024 erscheint die Aktie nach gängigen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Allerdings ist zu beachten, dass das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit -10,05 negativ ausfällt, was auf potenzielle Risiken hindeuten könnte.

