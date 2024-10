Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnete am 02.10.2024 einen bemerkenswerten Anstieg auf 165,58 EUR und überschritt damit eine wichtige Marke. Dieser positive Trend setzte sich fort, und der aktuelle Kurs liegt bei 177,44 EUR (Stand: 05.10.2024). Dies entspricht einem Zuwachs von 14,60% im letzten Monat. Die Entwicklung wird von Analysten positiv bewertet, was sich in einer Kaufempfehlung von BMO Capital widerspiegelt.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy beträgt derzeit 51,9 Milliarden EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 7,39 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 4,16% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 9,43 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet.

Anzeige

Diamondback Energy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Diamondback Energy-Analyse vom 5. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Diamondback Energy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Diamondback Energy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Diamondback Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...