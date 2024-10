Der chinesische Solarhersteller JinkoSolar verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Kurssprung von über 13%. Die Aktie kletterte auf 26,45 Euro und setzte damit ihren positiven Trend der letzten Wochen fort. Mit einem Monatsplus von 13,28% zeigt sich das Papier in robuster Verfassung, trotz der Herausforderungen in der Solarbranche.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders interessant für Investoren: JinkoSolar plant für das Geschäftsjahr 2024 eine üppige Dividende von 10,53 Euro je Aktie. Bei einem aktuellen Kurs von 27,30 Euro entspricht dies einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 38,56%. Diese großzügige Ausschüttung unterstreicht die solide Finanzlage des Unternehmens und könnte weitere Anleger anlocken.

