Die Deutsche Boerse AG verzeichnete am 4. Oktober 2024 einen bedeutenden Meilenstein an der Börse. Die Aktie erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch und unterstrich damit ihre starke Position im Markt. Trotz leichter Kursschwankungen in den darauffolgenden Tagen bleibt die Aktie nahe ihrem Höchststand. Am 5. Oktober notierte sie bei 209,55 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,05% gegenüber dem Vortag entspricht.

Aktuelle Kennzahlen im Fokus

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Deutschen Boerse beläuft sich auf beeindruckende 39,7 Milliarden EUR. Mit einer Dividendenrendite von 2,11% für das Geschäftsjahr 2024 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,95 bleibt die Aktie für Anleger attraktiv. Besonders hervorzuheben ist die positive Jahresentwicklung: Die Deutsche Boerse Aktie konnte innerhalb eines Jahres um beachtliche 31,24% zulegen.

