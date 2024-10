Die LEG Immobilien SE verzeichnet derzeit eine positive Entwicklung an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 94,34 EUR (Stand: 05. Oktober) konnte die Aktie im Vergleich zum Vormonat um 0,34% zulegen. Besonders bemerkenswert ist der Anstieg von 53,75% im Jahresvergleich, was das wachsende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt. Trotz der allgemeinen Herausforderungen in der Immobilienbranche, wie regulatorische Einschränkungen und wirtschaftliche Unsicherheiten, zeigt sich LEG Immobilien widerstandsfähig.

Solide Finanzkennzahlen und Dividendenaussicht

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert LEG Immobilien eine Dividende von 2,45 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 3,08% entspricht. Diese attraktive Ausschüttung unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und macht die Aktie für renditeorientierte Anleger interessant. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,0 Milliarden EUR bleibt LEG Immobilien ein Schwergewicht im deutschen Immobiliensektor und positioniert sich weiterhin als führender Anbieter von Mietwohnungen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen.

LEG Immobilien Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...