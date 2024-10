In den letzten Handelstagen verzeichnete die Hercules Capital Aktie eine positive Entwicklung. Der Kurs stieg um 0,22% auf 18,30 EUR, was einem Zuwachs von 3,51% im letzten Monat entspricht. Besonders bemerkenswert ist die attraktive Dividendenrendite von 6,56%, die das Unternehmen derzeit bietet. Diese ergibt sich aus der für 2024 angekündigten Dividende von 1,20 EUR je Aktie und dem aktuellen Aktienkurs.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die Bewertung der Aktie zeigt sich in einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,58 für das Jahr 2024, was auf eine moderate Bewertung hindeutet. Allerdings liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) mit 6,97 etwas höher, was auf eine mögliche Überbewertung hinweisen könnte. Anleger sollten diese Kennzahlen im Kontext der Branche und der allgemeinen Marktentwicklung betrachten.

