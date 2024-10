Die Modine Manufacturing Aktie zeigt sich am 6. Oktober 2024 weiterhin stabil, trotz eines leichten Kursrückgangs von 0,06% auf 122,40 EUR am Vortag. Der Thermomanagement-Spezialist konnte im vergangenen Monat ein Plus von 2,70% verzeichnen und beeindruckt mit einer bemerkenswerten Jahresperformance von +182,68%. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider, die sich auf 6,4 Milliarden Euro beläuft. Besonders hervorzuheben ist, dass die Aktie derzeit 70,51% über ihrem 52-Wochen-Tief notiert, was das starke Wachstum des Unternehmens unterstreicht.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Modine Manufacturing zeigen ein differenziertes Bild. Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 mit 2,13 angegeben wird, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 31,73. Diese Werte deuten auf eine solide, wenn auch nicht unterbewertete Position hin. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Unternehmen mit einem Cash-Flow pro Aktie von 4,09 EUR eine stabile finanzielle Basis aufweist.

