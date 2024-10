Die Bank of America-Aktie zeigt weiterhin eine bemerkenswerte Performance. Am 4. Oktober 2024 überschritt der Kurs die wichtige 50-Tage-Linie und schloss am 5. Oktober bei 36,48 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 0,03% gegenüber dem Vortag und einer beeindruckenden Steigerung von 47,69% im Jahresvergleich.

Solide Finanzkennzahlen unterstreichen Attraktivität

Die Großbank kann mit soliden Finanzkennzahlen aufwarten. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,986667 Euro je Aktie prognostiziert, was einer Dividendenrendite von 2,63% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 12,21 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 283,6 Milliarden Euro bleibt die Bank of America ein Schwergewicht im Finanzsektor.

