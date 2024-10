Die National Presto Industries Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang. Am 5. Oktober schloss die Aktie bei 71,91 USD, was einem monatlichen Minus von 4,63% entspricht. Trotz dieses Rückgangs zeigt das Unternehmen weiterhin solide Fundamentaldaten. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,77 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,25 erscheint die Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt relativ günstig bewertet.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 plant National Presto Industries eine Dividende von 1,00 USD je Aktie auszuschütten. Dies entspricht beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von 1,39%. Angesichts der stabilen Geschäftsentwicklung in den Bereichen Haushaltsgeräte, Verteidigung und Hygieneprodukte bleibt die Aktie für dividendenorientierte Anleger interessant.

