Die Vodafone Group-Aktie verzeichnete in den letzten Wochen einen leichten Rückgang. Zum Stichtag 5. Oktober 2024 lag der Kurs bei 0,98 USD, was einem Monatsverlust von 2% entspricht. Trotz des Kursrückgangs bleibt die Aktie für Anleger interessant, insbesondere aufgrund ihrer attraktiven Dividendenrendite. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,13896 USD je Aktie erwartet, was einer beachtlichen Rendite von 14,18% entspricht.

Fundamentaldaten im Fokus

Die aktuellen Kennzahlen deuten auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für 2024 wird mit 0,61 angegeben, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) bei 1,35 liegt. Diese Werte könnten für wertorientierte Investoren von Interesse sein, die nach unterbewerteten Titeln im Telekommunikationssektor suchen.

