Die KWS Saat Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen erfreulichen Kursanstieg. Das Wertpapier verteuerte sich um 80 Cent, was einem Zuwachs von 1,27 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Einschätzung von Analysten wider. Das renommierte Analysehaus Warburg Research hat kürzlich sein Kursziel für KWS Saat von 80 auf 89 Euro angehoben und behält die Einstufung "Buy" bei.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden Euro und einem Kurs von 64,40 Euro (Stand: 05.10.2024) zeigt sich KWS Saat finanziell solide aufgestellt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) für das laufende Jahr 2024 wird mit 1,17 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung hindeutet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie auszuschütten, was einer Dividendenrendite von 1,44 Prozent entspricht.

