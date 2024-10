DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Compliance ist für Bauunternehmen essenziell

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/06.10.2024/10:30) - Eine Ende Mai vom US-Analysehaus Dun & Bradstreet veröffentlichte Umfrage unter 1.354 Compliance-Verantwortlichen in neun europäischen Ländern lieferte folgende Erkenntnis: Cyberrisiken, Datenschutz und KI-Betrug zählen derzeit zu den größten Herausforderungen.

Hier lauern erhebliche Risiken

Das heißt jedoch nicht, dass die in den vergangenen Jahrzehnten vorherrschenden Thematiken wie Betrug, Korruption oder andere Gesetzesverstöße gelöst sind. Mittlerweile sind zahlreiche Gesetze und Regelungen für Unternehmen verabschiedet worden. Vereinfacht ausgedrückt kann man behaupten: Compliance bedeutet, dass sich Unternehmen und seine Beschäftigten an alle Gesetze, Regeln und internen Richtlinien halten. Ziel ist es, rechtmäßiges und ethisch korrektes Verhalten sicherzustellen.

In der Baubranche bestehen in vielen Arbeitsgebieten erhebliche Risiken hinsichtlich illegaler Praktiken, was den verantwortlichen Manager - insbesondere im Bereich Compliance - vor erhebliche Herausforderungen stellt. In diesem Zusammenhang fallen einem spontan die Problembereiche Korruption, Bestechung und unlautere Absprachen, was u.a. auf die hohe Anzahl an Projekten mit öffentlichen Geldern, komplexe Genehmigungsprozesse und viele beteiligte Akteure zurückzuführen ist. Negativschlagzeilen lieferten in der Vergangenheit illegale Preiskartelle oder Verstöße gegen den Arbeits- bzw. Umweltschutz.

Das neu beschlossene Lieferkettengesetz sowie Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche müssen in Compliance-Management-Systemen ebenso überwacht werden wie die unterschiedlichen Datenschutzgesetze und Steuervorschriften (Tax-Compliance). Und für alle börsennotierte Baufirmen verlängert sich diese Liste noch um die Emittenten-Compliance (Ad-hoc-Publizität, Pflichtberichterstattung, Insiderrecht, Transparenz- und Informationspflichten gegenüber der Börse).

Lange Rede, kurzer Sinn: Compliance entwickelt sich stetig weiter und wird immer umfangreicher, ihr Unterhalt wird gleichzeitig immer teurer. Bei schweren Verstößen können diese Kosten aber um ein Vielfaches übertroffen werden.

Klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Für die PORR Group (ISIN: AT0000609607) hat das Thema Compliance höchste Priorität. Eine wirksame Compliance vermeidet Geldstrafen, verhindert Imageschäden und schützt vor Datenmissbrauch, was die Zufriedenheit von Auftraggebern, Mitarbeitern, Lieferanten und Aktionären sicherstellt.

Verantwortlich für sämtliche Compliance-Fragen ist der Chief Compliance Officer. Er berichtet direkt an den Vorstand und den Aufsichtsrat und verfügt über die konzernweite Richtlinienkompetenz in puncto Compliance. Zur PORR Unternehmenskultur gehören zahlreiche Leitsätze. Diese sind u.a. im "Code of Conduct für Mitarbeitende und Geschäftspartner", im "Compliance-Management-Handbuch" sowie in der "Datenschutz-Vertraulichkeitserklärung" zusammengefasst.

Die wichtigsten Richtlinien beschäftigen sich mit folgenden Themen: Anti-Korruption, Lohn- und Sozialdumping, berufliche Interessenkonflikte, Datenschutz, Emittenten-Compliance, externe Baustellenkontrollen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Hausdurchsuchungen, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Konzernsteuerrichtlinien, Prüfung von Verträgen und Geschäftspartnern, Umgang mit Endgeräten und Datensicherheit, Checkliste für Arbeitsgemeinschaften (ARGEs), u.v.m.

Diese umfangreiche Menge an Überwachungsaufgaben sowie die stetige Änderung der Gesetzeslage in den verschiedenen Ländern erfordert erhebliche Ressourcen in personeller und finanzieller Form. Daher scheint Compliance für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) geradezu prädestiniert zu sein. Dies hat man bei der PORR bereits erkannt und arbeitet an potenziellen Einsatzmöglichkeiten KI-basierter Lösungen.

Bei weiteren Fragen zum Thema Compliance bei der PORR Group empfiehlt sich die Lektüre des Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichts 2023. Auf den Seiten 116 bis 121 geht es ausschließlich um das hauseigene Compliance-System der PORR, dessen Wirksamkeit unter anderem durch eine Zertifizierung nach ISO 37301 nachgewiesen wurde.

----------

Möchten Sie regelmäßig zur Porr AG oder zu Nebenwerten informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Verteiler eintrage. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "PORR".

PORR ISIN: AT0000609607 WKN: 850185

Quellen: https://www.dnb.com/de-de/ueber-uns/news/compliance-umfrage-2024.html https://porr-group.com/investor-relations/reporting/geschaeftsberichte/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit PORR AG existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von PORR AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von PORR AG können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von PORR AG können auf der Seite: www.porr.de entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung PORR AG vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) www.small-microcap.eu ( http://www.small-microcap.eu/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2024 04:30 ET (08:30 GMT)