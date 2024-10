Die DocMorris-Aktie verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang von 0,5 Prozent auf 33,88 CHF im SIX SX-Handel. Dieser Trend setzt sich in einer Phase fort, in der das Unternehmen bereits in den letzten 30 Tagen einen Wertverlust von 14,83 Prozent hinnehmen musste. Die führende europäische Online-Apotheke steht vor der Herausforderung, ihre Marktposition in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld zu behaupten.

Finanzielle Kennzahlen im Blickpunkt

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 490,3 Millionen Euro und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,51 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei -5,61, was im Branchenvergleich als niedriger Wert eingestuft werden kann. Trotz dieser Kennzahlen bleibt die zukünftige Entwicklung der DocMorris-Aktie angesichts der regulatorischen Herausforderungen und des intensiven Wettbewerbs im Online-Apothekenmarkt abzuwarten.

DocMorris Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...