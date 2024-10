Die Lenzing AG, ein führender Hersteller von Zellulosefasern, verzeichnet aktuell eine gemischte Performance am Aktienmarkt. Der Aktienkurs des Unternehmens liegt derzeit bei 34,65 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,14% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs weist die Lenzing-Aktie eine bemerkenswerte Dividendenrendite auf. Basierend auf der letzten Dividendenzahlung von 4,35 EUR je Aktie ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 12,55%, was für Anleger besonders attraktiv sein könnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die Marktkapitalisierung von Lenzing beläuft sich auf 1,3 Milliarden EUR bei 38,6 Millionen ausstehenden Aktien. Interessanterweise liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) bei 0,53, was auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hindeuten könnte. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 8,35 wird im Vergleich zum breiten Aktienmarkt als niedrig und somit positiv bewertet, sollte jedoch im Branchenkontext betrachtet werden.

