Die Bijou Brigitte Modische Accessoires AG zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld weiterhin robust. Der Aktienkurs des Hamburger Schmuck- und Accessoire-Händlers notierte am 6. Oktober 2024 bei 35,35 Euro, was einem leichten Rückgang von 0,07% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung im Jahresvergleich: Die Aktie konnte in den letzten zwölf Monaten um 3,51% zulegen und liegt damit 12,66% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Ein besonderes Augenmerk verdient die Dividendenpolitik des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2024 plant Bijou Brigitte eine Ausschüttung von 3,50 Euro je Aktie, was beim aktuellen Kurs einer beachtlichen Dividendenrendite von 9,90% entspricht. Diese überdurchschnittlich hohe Rendite könnte für einkommensorientierte Investoren von besonderem Interesse sein, zumal das Unternehmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,89 auch fundamental attraktiv bewertet erscheint.

