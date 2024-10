Die Calida Holding AG demonstriert weiterhin Widerstandsfähigkeit in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Am 5. Oktober 2024 notierte die Aktie bei 30,88 EUR, was eine bemerkenswerte Stabilität signalisiert. Im Vergleich zum Vormonat konnte die Aktie sogar einen Zuwachs von 1,40% verzeichnen. Diese positive Entwicklung unterstreicht die Robustheit des Unternehmens in einem volatilen Markt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 235,0 Millionen EUR und 7,6 Millionen ausstehenden Aktien zeigt sich Calida solide positioniert. Besonders erwähnenswert ist die für 2024 angekündigte Dividende von 0,30 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,07% entspricht. Diese Ausschüttung unterstreicht das Vertrauen des Managements in die finanzielle Stabilität und zukünftige Performance des Unternehmens.

