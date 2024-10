Die Ansys Aktie zeigt sich am 6. Oktober 2024 robust mit einem Kurs von 287,60 EUR, was einem Anstieg von 0,17% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz einer kürzlichen Abstufung im BOTSI®-Advisor von Rang 335 auf 342 konnte die Aktie des Simulationssoftware-Spezialisten in den letzten 30 Tagen um 0,51% zulegen. Mit einer Marktkapitalisierung von 25,1 Milliarden EUR bleibt Ansys ein Schwergewicht in der Branche.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Ansys deuten auf eine solide, wenn auch hochbewertete Position hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 11,07, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit 35,05 und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 50,22 berechnet wurden. Diese Werte spiegeln die hohen Erwartungen an das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider.

