Die NextEra Energy Aktie verzeichnete am 6. Oktober 2024 einen leichten Anstieg von 0,24% und schloss bei 76,34 EUR. Trotz der volatilen Marktbedingungen zeigt der führende US-Anbieter für erneuerbare Energien weiterhin eine positive Entwicklung. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Aktie beeindruckende 62,95% zulegen, was das wachsende Interesse an nachhaltigen Energielösungen widerspiegelt.

Dividendenrendite und finanzielle Kennzahlen

Für das Geschäftsjahr 2024 plant NextEra Energy eine Dividende von 2,06 EUR je Aktie, was einer aktuellen Dividendenrendite von 2,70% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 25,08 angegeben, was auf eine solide Bewertung des Unternehmens hindeutet. Mit einer Marktkapitalisierung von 157,0 Mrd. EUR bleibt NextEra Energy ein Schwergewicht im Energiesektor.

