Die TeamViewer-Aktie verzeichnete jüngst einen leichten Kursrückgang im XETRA-Handel, wobei der Wert um 1,0 Prozent auf 11,77 EUR fiel. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt das Unternehmen insgesamt eine positive Entwicklung. Der Umsatz im letzten Quartal stieg um 6,47 Prozent auf 164,12 Millionen EUR, was auf ein solides Wachstum hindeutet. Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Aktie und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR.

Aktienrückkaufprogramm in vollem Gange

Parallel dazu setzt TeamViewer sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der vergangenen Woche wurden 135.000 eigene Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs zwischen 11,37 EUR und 11,89 EUR erworben. Seit Beginn des Programms im Dezember 2023 hat das Unternehmen bereits über 10 Millionen Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen des Managements in die langfristige Unternehmensentwicklung unterstreicht.

