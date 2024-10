Die MTU Aero Engines Aktie zeigt sich derzeit volatil am Frankfurter Börsenparkett. Nach einem leichten Rückgang auf 282,50 EUR erholte sich das Papier und notierte zuletzt bei 284,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch von 286,50 EUR, erreicht am 2. Oktober, liegt in greifbarer Nähe. Analysten sehen weiteres Potenzial und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 281,60 EUR. Die Experten erwarten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 12,75 EUR sowie eine Dividendenausschüttung von 2,50 EUR.

Institutionelle Beteiligungen und Ausblick

Währenddessen meldete der Finanzdienstleister Morgan Stanley eine Erhöhung seiner Beteiligung an MTU Aero Engines auf 3,67 Prozent der Stimmrechte. Dies unterstreicht das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an dem Münchner Triebwerkshersteller. Für das dritte Quartal 2024 wird die Veröffentlichung [...]

