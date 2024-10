Die Lufthansa-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen erfreulichen Anstieg. Im XETRA-Handel kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,32 Euro, nachdem es bereits bei Handelsbeginn bei 6,27 Euro notierte. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 6,38 Euro. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 2.493.099 Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt der Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,59 Euro, das am 6. Dezember 2023 erreicht wurde. Ein Anstieg von 35,88 Prozent wäre nötig, um diesen Höchststand erneut zu erreichen.

Analysten-Prognosen und Quartalszahlen

Experten sehen für die Lufthansa-Aktie weiteres Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,27 Euro, was einen möglichen Anstieg von etwa 15 Prozent impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,846 Euro je Aktie. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild: Während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6,58 Prozent auf 10,01 Milliarden Euro stieg, sank das Ergebnis je Aktie von 0,74 Euro auf 0,39 Euro. Die nächsten Quartalsergebnisse werden mit Spannung für den 29. Oktober 2024 erwartet.

