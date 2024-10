Die Novartis-Aktie zeigt sich in einem unruhigen Marktumfeld bemerkenswert robust. Am jüngsten Handelstag pendelte der Kurs zwischen 97,19 CHF und 98,14 CHF, was die relative Stabilität des Wertpapiers unterstreicht. Mit einem Handelsvolumen von über 960.000 Stück demonstriert die Aktie weiterhin ihre Attraktivität für Investoren. Besonders hervorzuheben ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF im Oktober 2023, was einem beachtlichen Zuwachs von mehr als 17 Prozent entspricht.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für Anleger dürften die Dividendenprognosen von besonderem Interesse sein. Während im Vorjahr eine Dividende von 3,30 CHF ausgeschüttet wurde, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 3,84 USD. Dies unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens. Analysten sehen zudem weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 99,88 CHF an. Mit einem prognostizierten Gewinn je Aktie von 7,48 USD für 2024 bleibt Novartis ein interessantes Investment für renditeorientierte Anleger.

