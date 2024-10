Die Deutsche Boerse-Aktie verzeichnete am Handelstag eine positive Entwicklung im XETRA-Handel. Zu Beginn des Tages startete das Wertpapier bei 209,60 EUR und kletterte im Laufe des Vormittags auf bis zu 211,50 EUR. Diese Aufwärtsbewegung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Stärke des Unternehmens wider. Besonders ermutigend für Aktionäre ist die Aussicht auf eine mögliche Dividendenerhöhung. Während im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR je Aktie ausgeschüttet wurde, gehen Analysten für das laufende Jahr von einer Steigerung auf 4,06 EUR aus.

Langfristige Perspektiven und Analystenbewertungen

Mit Blick auf die langfristige Entwicklung zeigt sich die Robustheit der Deutschen Boerse-Aktie. Das aktuelle 52-Wochen-Hoch von 212,90 EUR, erreicht am 03.10.2024, liegt nur knapp über dem jetzigen Kursniveau. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 212,78 EUR an. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 10,52 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht.

