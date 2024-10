TotalEnergies SE erwägt eine bedeutende Erweiterung seiner Geschäftsfelder. Laut Insiderberichten prüft der französische Energieriese den Einstieg in den Kupferhandel, um von der steigenden Nachfrage im Zuge der Energiewende zu profitieren. Diese strategische Überlegung spiegelt den Trend wider, dass große Öl- und Gaskonzerne ihre Portfolios diversifizieren, um sich für die Zukunft zu rüsten. Bislang konzentriert sich TotalEnergies auf den Handel mit Ölprodukten, Gas, Strom und alternativen Energien. Eine offizielle Entscheidung bezüglich des Kupferhandels steht noch aus.

Partnerschaft mit RWE in Offshore-Windprojekten

In einem weiteren Schritt zur Stärkung seiner Position im Bereich erneuerbare Energien hat TotalEnergies eine Kooperation mit RWE bekannt gegeben. Der französische Konzern übernimmt eine 50-prozentige Beteiligung an zwei Offshore-Windprojekten mit einer Gesamtkapazität von 4 Gigawatt. Die Projekte, deren Inbetriebnahme für 2031 und 2032 geplant ist, unterstreichen TotalEnergies' Ambitionen im Windenergiesektor. Diese Entwicklungen zeigen, dass TotalEnergies aktiv an der Gestaltung einer diversifizierten und nachhaltigen Energiezukunft arbeitet.

