Die Henkel vz-Aktie zeigte sich am Freitag robust und verzeichnete einen Anstieg von 0,8 Prozent auf 81,92 EUR im XETRA-Handel. Trotz der allgemeinen Marktschwäche konnte das Papier des Konsumgüterherstellers zulegen und erreichte zwischenzeitlich einen Tageshöchstkurs von 81,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 60.855 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht.

Ausblick auf Dividende und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 1,97 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,85 EUR darstellt. Der durchschnittliche Analystenkonsens sieht den fairen Wert der Henkel vz-Aktie bei 83,20 EUR, was weiteres Potenzial andeutet. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 5,34 EUR prognostiziert, was die positive Einschätzung der Finanzexperten zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

