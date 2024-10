Die Novartis-Aktie zeigt sich in einem turbulenten Marktumfeld bemerkenswert robust. Mit einem Kurs zwischen 97,19 CHF und 98,14 CHF im jüngsten Handel und einem beachtlichen Handelsvolumen von über 960.000 Stück unterstreicht das Wertpapier seine anhaltende Attraktivität für Investoren. Seit dem 52-Wochen-Tief von 83,00 CHF im Oktober 2023 verzeichnete die Aktie einen eindrucksvollen Zuwachs von mehr als 17 Prozent. Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 99,88 CHF an, was die positive Einschätzung der Experten widerspiegelt.

Dividendenaussichten wecken Interesse

Besonders ins Auge fallen die vielversprechenden Dividendenprognosen. Während im Vorjahr eine Ausschüttung von 3,30 CHF erfolgte, rechnen Fachleute für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 3,84 USD. Diese Aussicht auf eine attraktive Rendite von 3,94% dürfte das Interesse renditeorientierter Anleger weiter anfachen. Mit einem für 2024 prognostizierten Gewinn je Aktie von 7,48 USD festigt Novartis seine Position als verlockende Anlageoption im Pharmasektor.

Novartis Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...