Die Aktie der Deutschen Post, auch bekannt als DHL Group, verzeichnete zu Wochenbeginn einen leichten Kursrückgang. Trotz positiver Einschätzungen von Analysten sank der Aktienkurs im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 37,65 Euro. Dies geschah vor dem Hintergrund eines Jahreshochs von 47,03 Euro, das im Dezember des Vorjahres erreicht wurde. Die aktuelle Kursentwicklung spiegelt die Herausforderungen wider, denen sich der Logistikkonzern gegenübersieht, einschließlich der allgemeinen Marktunsicherheiten und branchenspezifischer Faktoren.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz des Kursrückgangs halten Experten an ihrer positiven Einschätzung fest. Bernstein Research empfiehlt die Aktie weiterhin zum Kauf, weist jedoch darauf hin, dass Anleger Geduld mitbringen sollten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 43,14 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Experten einen Gewinn von 2,91 Euro je Aktie und eine Dividende von 1,86 Euro, was die Attraktivität der Aktie für langfristig orientierte Investoren unterstreicht.

