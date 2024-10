Die RWE-Aktie verzeichnete am Montag im XETRA-Handel deutliche Verluste. Im Tagesverlauf sank der Kurs um 0,6 Prozent auf 31,34 Euro, wobei das Tagestief bei 31,30 Euro lag. Trotz dieser Entwicklung zeigen sich Analysten optimistisch: Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 46,89 Euro prognostiziert, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro) darstellt.

Positive Quartalszahlen trotz Umsatzrückgang

Im jüngsten Quartalsbericht konnte RWE trotz eines Umsatzrückgangs von 16,11 Prozent auf 4,59 Milliarden Euro einen deutlichen Gewinnsprung verzeichnen. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,53 Euro im Vorjahresquartal auf 2,81 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 2,79 Euro je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 13. November 2024 veröffentlicht.

