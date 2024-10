Trotz etwas schwächerer Aktienmärkte: Aktien-ETFs bleiben gesucht. Zuletzt kamen US-Aktien allerdings nicht mehr ganz so gut an, dafür aber europäische. Richtig viel los ist außerdem in MSCI China-Trackern. 8. Oktober 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Niedrige Kurse sind Einstiegskurse - das scheint derzeit das Motto zu sein. "Anleger nutzen die nachgebenden Kurse und greifen bei europäischen Aktien zu", berichtet etwa Holger Heinrich, der für die Baader Bank ETFs handelt. Auch insgesamt sieht ...

