Der US-Flugzeughersteller Boeing verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg der Auslieferungen auf 116 Flugzeuge, verglichen mit 92 im vorherigen Quartal. Diese Steigerung deutet auf eine positive Entwicklung hin, wobei die Gesamtauslieferungen für das Jahr 2024 bis Ende September 291 Maschinen erreichten. Besonders bemerkenswert war die Übergabe von 92 Flugzeugen des Typs 737, was das Rückgrat der kommerziellen Flotte von Boeing darstellt. Trotz dieser Fortschritte bleibt das Unternehmen hinter seinem Rivalen Airbus zurück und kämpft weiterhin mit den Nachwirkungen vergangener Probleme.

Finanzielle Aussichten und Marktposition

Die Boeing-Aktie zeigte sich am Handelstag relativ stabil, mit einem Kurs von 155,89 USD an der New Yorker Börse. Analysten prognostizieren ein mittleres Kursziel von 238,86 USD, was auf potenzielle Wachstumschancen hindeutet. Allerdings steht das Unternehmen vor erheblichen Herausforderungen, wie die jüngsten Quartalsergebnisse zeigen, bei denen ein Verlust von 2,33 USD je Aktie verbucht wurde. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 wird mit Spannung erwartet und könnte wichtige Einblicke in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens geben.

Boeing Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...