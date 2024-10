Die Lucid Group verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen bemerkenswerten Anstieg bei den Fahrzeugauslieferungen. Mit 2.781 ausgelieferten Elektroautos übertraf das Unternehmen die Zahlen des Vorquartals um 387 Einheiten. Diese positive Entwicklung steht jedoch im Kontrast zur rückläufigen Produktionsmenge. Lucid fertigte im gleichen Zeitraum lediglich 1.805 Fahrzeuge, was einem Rückgang von 305 Einheiten im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. Um das ambitionierte Jahresziel von 9.000 produzierten Elektroautos zu erreichen, müsste der Autobauer im Schlussquartal einen signifikanten Produktionsschub von 3.357 Fahrzeugen realisieren.

Finanzielle Herausforderungen

Die Aktie des Elektroautoherstellers zeigte sich zuletzt volatil. An der NASDAQ notierte das Papier bei 3,42 USD, deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,48 USD vom Oktober 2023. Die jüngsten Quartalszahlen offenbarten einen Verlust von 0,34 USD je Aktie, was jedoch eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Der Umsatz stieg um beachtliche 32,95 Prozent auf 200,58 Millionen USD. Trotz dieser Fortschritte prognostizieren Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von 1,191 USD je Aktie, was die anhaltenden finanziellen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht.

