Die Siltronic-Aktie verzeichnete in den letzten Handelstagen einen deutlichen Kursrückgang. Am jüngsten Handelstag fiel der Wert um 1,4 Prozent auf 65,90 Euro. Damit näherte sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Tief von 65,60 Euro, das am 25. September 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahreshöchststand von 94,00 Euro am 9. Januar 2024 beträgt der Abstand nun beachtliche 42,64 Prozent. Trotz des aktuellen Kursrückgangs zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch und sehen ein durchschnittliches Kursziel von 85,00 Euro.

Geschäftszahlen und Dividendenausblick

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete Siltronic einen Gewinn von 0,73 Euro je Aktie, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 1,83 Euro bedeutet. Der Umsatz sank um 12,98 Prozent auf 351,30 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 0,862 Euro je Aktie. Die Dividendenausschüttung wird voraussichtlich von 1,20 Euro im Jahr 2023 auf 0,628 Euro in diesem Jahr sinken. Die nächsten Quartalszahlen werden am 24. Oktober 2024 erwartet.

