Die Merck-Aktie zeigte am Handelstag eine wechselhafte Performance an der Frankfurter Börse. Während der XETRA-Sitzung schwankte der Kurs zwischen 151,05 EUR und 154,05 EUR, was die aktuelle Unsicherheit der Anleger widerspiegelt. Trotz dieser Volatilität bleibt das Kursziel der Analysten mit durchschnittlich 189,14 EUR deutlich über dem aktuellen Niveau, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Dividendenerwartung und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 2,31 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2,20 EUR) darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen leichten Umsatzanstieg um 0,94 Prozent auf 5,35 Mrd. EUR, während der Gewinn je Aktie mit 1,40 EUR unter dem Vorjahreswert lag. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

