Die Henkel vz-Aktie zeigte sich am Montag weitgehend stabil im XETRA-Handel. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf pendelte sich der Kurs um die 81,90 EUR ein. Das Tageshoch wurde bei 82,16 EUR erreicht, während das Tagestief bei 81,34 EUR lag. Diese Entwicklung spiegelt die relative Widerstandsfähigkeit der Aktie in einem volatilen Marktumfeld wider.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Experten sehen für die Henkel vz-Aktie noch Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 83,20 EUR angesetzt, was einen leichten Aufwärtstrend impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Fachleute einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 1,85 EUR im Vorjahr auf voraussichtlich 1,97 EUR erwartet, was das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

