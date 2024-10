Die Amazon-Aktie verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,8 Prozent auf 182,20 USD an der NASDAQ. Trotz des bevorstehenden Herbstschlussverkaufs, bei dem Prime-Mitglieder am 8. und 9. Oktober von exklusiven Rabatten profitieren können, liegt der Fokus der Anleger auf den positiven Analysten-Prognosen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,29 USD für die Amazon-Aktie aus, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert.

Starke Quartalszahlen beflügeln Erwartungen

Die jüngsten Finanzergebnisse unterstreichen die robuste Position des Unternehmens. Mit einem EPS von 1,29 USD im letzten Quartal und einem Umsatzplus von 10,12 Prozent auf 147,98 Mrd. USD übertraf Amazon die Erwartungen deutlich. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem EPS von 4,74 USD, was die positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung weiter untermauert.

Anzeige

Amazon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Amazon-Analyse vom 9. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Amazon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Amazon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Amazon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...