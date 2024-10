Die Covestro-Aktie verzeichnete am Montagvormittag einen leichten Anstieg von 0,1 Prozent auf 58,30 Euro an der XETRA-Börse. Das Tageshoch lag bei 58,34 Euro, während das 52-Wochen-Hoch von 58,50 Euro nur knapp verfehlt wurde. Trotz des positiven Trends bleibt die Aktie noch deutlich unter ihrem Potenzial, wie Analysten betonen. Sie sehen ein durchschnittliches Kursziel von 58,57 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial signalisiert.

Stimmrechtsmitteilungen beeinflussen Kurs

Parallel zum Kursanstieg wurden bedeutende Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen bekannt. BlackRock meldete einen leichten Rückgang auf 4,63 Prozent, während Barclays seinen Anteil auf 3,15 Prozent erhöhte. Diese Bewegungen könnten die künftige Kursentwicklung beeinflussen, da sie das Interesse großer Investoren an Covestro widerspiegeln. Für 2025 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,06 Euro je Aktie, was die positive Einschätzung der langfristigen Perspektiven des Unternehmens unterstreicht.

