Die Aktie des Datenanalyse-Unternehmens Palantir verzeichnete am Mittwoch erneut beeindruckende Gewinne an der Wall Street. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs um 3,8 Prozent auf 40,35 US-Dollar und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Diese Entwicklung reiht sich in die jüngste Erfolgssträhne der Technologiewerte ein, die den gesamten Markt beflügeln. Besonders bemerkenswert ist der Aufwärtstrend der Palantir-Aktie, die seit ihrem Tiefpunkt im November 2023 bei 14,48 Dollar eine beeindruckende Rallye von über 178 Prozent hingelegt hat.

Anleger im Fokus der Quartalszahlen

Die positive Stimmung wird durch die soliden Geschäftszahlen des zweiten Quartals untermauert. Palantir konnte seinen Umsatz um 27,15 Prozent auf 678,13 Millionen Dollar steigern und einen Gewinn je Aktie von 0,06 Dollar verzeichnen. Mit Spannung wird nun die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal am 5. November erwartet. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,356 Dollar je Aktie, was das wachsende Vertrauen in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens widerspiegelt.

